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Türkiye’De Yerel Seçimler
29 Ocak 2019 Salı Saat 10:02

Türkiye’De Yerel Seçimler

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu seçime yönelik hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Bakan Soylu, genel olarak bir teyakkuz halinde olunduğunu, tedbirle

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu seçime yönelik hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Bakan Soylu, genel olarak bir teyakkuz halinde olunduğunu, tedbirlerin alınmaya başladığını söyleyerek, hazırlıklar noktasında kamuoyunun müsterih olması gerektiğini ifade etti.

Son yıllarda sürekli olarak seçim güvenliği üzerinden bir baskı ve kaos oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Soylu, “Üç aşamalı çalışıyorlar. Birinci aşamada seçmen askı listeleri üzerinden, sonrasında ifade hürriyeti üzerinden son olarak da oyların sayımı üzerinden bir manipülasyon ortaya koymaya çalışıyorlar. Ya kendi başarısızlıklarına kılıf arıyorlar ya da ülkenin seçimler yoluyla, demokratik yollarla tahkim ettiği istikrarı bozmaya çalışıyorlar” dedi.

Soylu, hiç kimsenin seçimlere şaibe veya gölge düşürmesine, bazılarının keyfine göre seçim ikliminin bozulmasına, Türk siyasetine ve Türk demokrasisine iftira atılmasına müsade etmeyeceklerini söylesi.

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