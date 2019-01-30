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Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Abd’ye Gereken Yasal Cevabı Vereceğiz
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, “Bu yaptırım kararlarıyla Citgo’yu Venezuelalılardan çalmak istiyorlar. Venezuela’nın çıkarlarını korumak için ABD’ye gereken yasal cevabı vereceğiz.” dedi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin, ülkenin petrol şirketleri PDVSA ve Citgo’ya yaptırım kararı almasına ilişkin, “Bu yaptırım kararlarıyla Citgo’yu Venezuelalılardan çalmak istiyorlar. Böylelikle anlıyoruz ki ABD’nin amacı Venezuela’nın zenginliklerine el koymak. Venezuela’nın çıkarlarını korumak için ABD’ye gereken yasal cevabı vereceğiz.” dedi.ABD ile tüm diplomatik ilişkileri geçen hafta kesen Devlet Başkanı Maduro, bu ülkeden ayrılan Venezuelalı diplomatları başkent Caracas’taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’de ağırladı.
Maduro, ABD’nin Venezuelalı petrol şirketleri PDVSA ve Citgo’ya yaptırım uygulamasına ilişkin, “Bu yaptırım kararlarıyla Citgo’yu Venezuelalılardan çalmak istiyorlar. Bu, yasa dışı bir yoldur. PDVSA ve Citgo yöneticilerine gerekli yasal işlemleri başlatma talimatı verdim. Böylelikle anlıyoruz ki ABD’nin amacı Venezuela’nın zenginliklerine el koymak. Venezuela’nın çıkarlarını korumak için ABD’ye gereken yasal cevabı vereceğiz.” diye konuştu.
Maduro, yaptırım kararlarının, kendisini ülkenin “geçici devlet başkanı” ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun isteği doğrultusunda alındığını söyledi.
Maduro, ABD’deki Venezuelalı diplomatik temsilcilere saf değiştirmeleri için para teklif edildiğini ancak diplomatların bunu kabul etmediğini dile getirdi.
Muhalefete diyalog çağrısını yineleyen Maduro, “Ülkedeki birçok muhalif liderin, ülkenin şu anda gitmekte olduğu aşırılığa karşı olduğunu biliyorum ancak susmaya devam ederseniz siz de Venezuela’da olacaklardan sorumlu olursunuz. Şimdi vakit cesaret, darbeye ‘Hayır’ deme, diyalog masasına oturma vaktidir.” ifadelerini kullandı.
Maduro, Venezuela’nın tarihi bir mücadeleyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, “Tarihi günler yaşıyoruz, tarihi bir savaşla karşı karşıyayız. Darbe ve müdahalecilik zamanı 20. yüzyılda kaldı. Venezuela, 20. yüzyıla geri dönmeyecek. Venezuela, kendi çizdiği demokratik ve özgür yolunda ilerlemeye devam edecektir.” şeklinde konuştu.
Venezuela’da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.
Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans