Endonezya’Da Sel Ve Heyelan: Ölü Sayısı 68

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 68’e yükseldi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Güney Sulawesi eyaletinde hafta başından bu yana şiddetli yağışlar nedeniyle 13 bölgede meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 59’dan 68’e çıktığını açıkladı.

Bölgedeki afette 47 kişinin yaralandığını ve şu ana kadar da 7 kişinin kayıp olduğu bilgisini edindiklerini paylaşan Nugroho, 6 bin 757 afetzedenin güvenli bölgeye tahliye edildiğini aktardı.

Öte yandan, Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, yaptığı açıklamada, hükümetin, bölgedeki afette yaşamını yitiren kurbanların ailelerine kişi başı 15 milyon rupiah tazminat ödeyeceğini belirtti.

Eyalet genelinde şiddetli yağışların Jeneponto, Maros, Gowa, Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap, Bantaeng, Takalar, Selayar ve Sinjai bölgelerini olumsuz etkilediği açıklanmıştı.

Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya’da, aşırı yağışlar nedeniyle sık sık sel ve heyelanlar meydana geliyor.