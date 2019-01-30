Eşleşmeler Belli Oluyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda 2.tur kura çekimi 1 Şubat Cuma günü saat 15.00’te çekilecek.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek olan kura çekimine 1.turda rakiplerini eleyen 16 takım katılacak. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan 2.tur karşılaşmalarını kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek. Kupada 1.turda 13 K-Pet Süper Lig takımı, 3 de K-Pet 1.Lig takımı 2.tura yükseldi. 2.tur kura çekiminde seri başı uygulaması yapılmayacak. Tüm takımlar birbirileriyle eşleşebilecek. Kıbrıs Kupası’nda 2.tur karşılaşmalar 13 Şubat 2019 Çarşamba günü oynanacak.

Kupada adını son 16’ya yazdıran takımlar şöyle;

Mağusa Türk Gücü

Yenicami AK

Doğan Türk Birliği SK

Cihangir GSK

Türk Ocağı Limasol

Baf Ülkü Yurdu

Düzkaya KOSK

Girne Halk Evi

Ozanköy SK

Yonpaş Dumlupınar TSK

Lefke TSK

Gençlik Gücü TSK

Binatlı YSK

Küçük Kaymaklı TSK

Esentepe KKSK