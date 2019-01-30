Başarılı Olanlar Ödüllendirildi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği 2018 Royalton Klasik Otomobil Ralli ve Cyprus Wireless Slalom Şampiyonaları’nın ödül töreni ve yıl sonu balosunu 200 kişilik katılımla gerçekleştirildi.

Şampiyonlar ödüllerine kavuştu

Yoğun geçen faaliyet takviminde 2018 sezonunda Ali-Pembe Kelebek çifti, 2016 sezonu şampiyonluklarına bir yenisini daha ekleyerek, genel klasmanda hem pilotlarda hem de co-pilotlarda 2018 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nı zirvede tamamlayarak, şampiyon oldu. Çekişmeli geçen sezonun sonunda genel klasmanda pilotlarda ikincilik Talmaç Başkaya’nın, üçüncülük İsmet Tufan’ın; Co-pilotlarda ise genel klasmanda ikincilik Ayşe Kiprit Tufan’ın, üçüncülükte ise Buket Başkaya’nın oldu.

Bu yıl ilk kez organize edilen, Cyprus Wireless ana sponsorluğundaki slalom şampiyonasında usta pilot Aykut Sokullu üç yarışta da rakiplerine şans tanımayarak genel klasmanı üçte üç birincilikle tamamladı.

İkincilikte Coşkun Gürel, üçüncülükte ise en yakın rakibini bir puan farkla geçen Erdoğan Aşık yer aldı.

Ödül törenine, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, UBP Genel Başkanı, milletvekili Ersin Tatar, Hasan Taçoy, Ali Pilli, İzlem Gürçağ, Olgun Amcaoğlu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, iş insanları, dernek üyeleri ve klasik severler katıldı.

Gecede konuklar, İnci Moreket’in müzikleriyle keyifli anlar yaşadı.Tören, kupaları dernek yönetim kurulu ve sponsorlar tarafından takdim edilerek muhteşem bir final ile tamamlandı