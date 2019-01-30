Şampiyon Orakçıoğlu

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Salonu’nda yapılan turnuvada Hüseyin Orakçıoğlu şampiyon oldu.

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Ali Sıtkı İzel/Salih Hergüner Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Salonu’nda yapılan turnuvada Hüseyin Orakçıoğlu şampiyon oldu. Hüseyin Orakçıoğlu, finalde Servet Gezer’i 3-2 mağlup ederek birinciliği elde etti. Hasan Bozbeyli ile İbrahim Esiner arasındaki üçüncülük maçını Hasan Bozbeyli 3-0 kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Dr.Hayat İzel, Hüseyin Hergüner, Hanife İzel, Nahide İzel, İbrahim Karamanoğlu ve Binatlı Kulüp Asbaşkanı Hasan Camcıoğlu verdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Yarı finaller

Hüseyin Orakçıoğlu-Hasan Bozbeyli: 3-0

Servet Gezer-İbrahim Esiner: 3-1

Üçüncülük maçı

Hasan Bozbeyli-İbrahim Esiner: 3-0

Final maçı:

Hüseyin Orakçıoğlu-Servet Gezer: 3-2

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: İbrahim Esiner

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu

En Az dartsta Bitiren Sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu