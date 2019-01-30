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Teniste Erteleme Maçları Oynandı
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 3. Hafta erteleme maçları oynandı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen ve geçtiğimiz Pazar günü Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında oynanan Lefkoşa Şehir Kulübü-Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşması olağanüstü bir rekabete sahne olarak GMBTK’nın 5-4’lük üstünlüğü ile tamamlandı. Elde edilen skorla GMBTK yenilgisiz liderliğini sürdürmeye devam etti.
Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında oynanan Girne Belediyesi Tenis Kulübü-Gönyeli Tenis Kulübü karşılaşması GTK’nın 6-3’lük üstünlüğü ile sonuçlanırken, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarında oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Girne Amerikan Üniversitesi karşılaşmasını ise GAÜ 8-1 kazanmayı bildi.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-19 Tenis Ligi’nde 4.hafta ertelenen Girne Amerikan Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi karşılaşması ise 20 Şubat 2019 da oynanacak. KKTF Cı̇Ddı̇ Home 2018-2019 Tenı̇s Lı̇gı̇’nin ikinci devresi 24 Şubat 2019 da başlayacak.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans