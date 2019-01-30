“Hastane Afet ve Acil Durumları Planları Uygulayıcı Eğitimi” başladı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ve daire temsilcilerinden oluşan 11 kişilik ekip, T.C Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün İstanbul’da düzenlemiş olduğu Hastane Afet ve Acil Durumları Planları Uygulayıcı Eğitimi’ne gözlemci olarak katılıyor.

Üç gün sürecek eğitimler bugün başlarken, KKTC’den giden ekip afet ve acil durumlar karşısında yapılacaklarla ilgili bilgi alıyor.