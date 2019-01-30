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Ülkede H1N1 Vakası Sadece 2 Tane Görüldü. Domuz Gribinden Hayatını Kaybeden Vaka Yok!
29 Ocak 2019 Salı Saat 10:03

Ülkede H1N1 Vakası Sadece 2 Tane Görüldü. Domuz Gribinden Hayatını Kaybeden Vaka Yok!

Sağlık Bakanı Filiz Besim, artan grip vakaları ve yeni kurulan “Grip Polikliniği” konusunda Bakanlığa bağlı ilgili tüm birim yetkilileri ile birlikte basın açıklaması yaptı. Filiz Besim, Bakanlık çatısı altında oluşturulan enfeksi

Sağlık Bakanı Filiz Besim, artan grip vakaları ve yeni kurulan “Grip Polikliniği” konusunda Bakanlığa bağlı ilgili tüm birim yetkilileri ile birlikte basın açıklaması yaptı.
Filiz Besim, Bakanlık çatısı altında oluşturulan enfeksiyon komitesi ile ilgili bilgiler aktararak, komitenin griple ilgili düzenli toplantılar yaptığını ve sonuçların düzenli olarak paylaşıldığını anlattı.

Besim, komite toplantısına kendisinin de bizzat katıldığını ve toplantıda detaylı olarak, vakaların durumu, ilaç ihtiyaçları gibi konuların ele alındığını dile getirdi.
Grip hastalığının bu dönemde ağır seyrettiğini kaydeden Bakan Besim, bu yıl geçirilen grip vakalarının mevsimsel bir grip olduğunun altını çizdi.
Besim, gribin son aylarda, bir takım virüsün birleşmesi ile hızlı bir şekilde yayıldığını ancak ölümcül olmadığını vurguladı.

Gribin özellikle risk gruplarında tehlikeli olduğunu söyleyen Bakan Besim, risk grubunda olan kişilerin aşı yaptırması gerektiğini kaydetti.
Besim, artan grip vakalarına karşı acil servislerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde “Grip Polikliniği”nin bugünden itibaren hizmete gireceğini kaydetti.

Besim, “Grip Polikliniği”nin Pazartesi’den Cuma’ya kadar 17.00-20.00; Cumartesi ve Pazar günleri ise 13.00-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini aktardı.
Besim, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Laboratuvarı’nda iki tane H1N1 virüsü hastası saptandığını ancak bunun eski yıllardaki gibi korkulacak vakalar olmadığını, günümüz şartlarında bu hastalara müdahalenin kolaylıkla yapılabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim ayrıca, bir soru üzerine ülkede şu anda domuz gribinden hayatını kaybeden birisi olmadığını da açıkladı.Toplantıda, doktorlar da söz alarak grip vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundular.

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Ülkede H1N1 Vakası Sadece 2 Tane Görüldü. Domuz Gribinden Hayatını Kaybeden Vaka Yok! Haberi

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