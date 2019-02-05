Akıncı İle Lute Yarın Yeniden Biraraya Geliyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta temaslar yapan, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yarın yeniden biraraya gelecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın bir kez daha Lute’u kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilecek görüşme saat 14.00’te başlayacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya gelmişti…

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 11.00’de başladı ve 1 saat 15 dakika sürmüştü…

Görüşmenin ardından basına herhangi bir açıklama yapılmamıştı…