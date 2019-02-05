Lefkoşa’da Kerpiç Ev Çöktü

Lefkoşa Çağlayan bölgesinde Reşadiye Sokak üzerinde bulunan iki katlı ev çöktü… Polisten yapılan açıklamaya göre Ufuk Barani’nin kalmakta olduğu kerpiç ev kullanılamaz hale geldi… Yıkılan evin bitişiğinde bulunan bir evin de oda