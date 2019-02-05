Cumhurbaşkanı Akıncı Bugün Yeniden Lute İle Biraya Gelecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute Kıbrıs’ta temaslar yapıyor.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün yeniden BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile biraya gelecek.

Görüşme saat 14.00’de başlayacak.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün de, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 11.00’de başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü.Görüşmenin ardından basına herhangi bir açıklama yapılmadı…

Jane Holl Lute, dün ayrıca Rum Yönetimi Lider Nikos Anastasiadis’le görüşmüştü.