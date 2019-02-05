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Viyana’Da Gövde Gösterisi Yaptık
04 Şubat 2019 Pazartesi Saat 08:58

Viyana’Da Gövde Gösterisi Yaptık

Uluslararası Avusturya Fit-Kids Grand-Prix’inde sporcularımız 4 şampiyonluk ve 1 dördüncülük elde ettiler Uluslararası Avusturya Fit-Kids Grand-Prix’i bu hafta sonu Viyana'da gerçekleşti. 10 ülkeden 3000’in üzerinde sporcunun müca

Uluslararası Avusturya Fit-Kids Grand-Prix’inde sporcularımız 4 şampiyonluk ve 1 dördüncülük elde ettiler

Uluslararası Avusturya Fit-Kids Grand-Prix’i bu hafta sonu Viyana’da gerçekleşti.

10 ülkeden 3000’in üzerinde sporcunun mücadele ettiği bu büyük organizasyonda Nev Çocuk Fitness Milli Takımı ülkemiz adına mücadele etti ve ülkemize 4 Şampiyonluk ve 1 dördüncülük kazandırarak bizleri yine onurlandırdı.

Avusturya’nın Viyana şehrinde 1-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen bu büyük organizasyonda ülkemizi Nev Çocuk Fitness takımında bulunan uluslararası hakem ve antrenör Neval Çelebioğlu Akgürgen, Fit-Kids 6 yaş kategorisinde Armin Tuğberk, 10 yaş kategorisinde Asya Güzen, 11 yaş kategorisinde Helin Zaim, 14 yaş kategorisinde Yasmin Ferah Racioğlu ayrı ayrı kategorilerinde Şampiyonluk, Acrobatic-fitness 13 yaş kategorisinde Tara Tantura 4’üncülük elde ederek ülkemizin adını uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmiştir.

 

 

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Viyana’Da Gövde Gösterisi Yaptık
Uluslararası Avusturya Fit-Kids Grand-Prix’inde sporcularımız 4 şampiyonluk ve 1 dördüncülük elde ettiler Uluslararası Avusturya Fit-Kids Grand-Prix’i bu hafta sonu Viyana'da gerçekleşti. 10 ülkeden 3000’in üzerinde sporcunun müca...
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