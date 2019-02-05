Hindistan’da Tren Kazası: 7 Kişi Öldü

Hindistan’da raydan çıkan bir yolcu treninde 7 kişi hayatını kaybederken 29 kişi de yaralandı.

Kaza ülkenin doğusundaki Bihar eyaletinde meydana geldi.

Bir yolcu treni henüz bilinmeyen bir nedenle raylardan çıktı, 11 vagon devrildi.

Hindistan basını kazanın tren raylarındaki bir kırıktan meydana gelmiş olabileceğini belirtiyor.

Hindistan dünyanın en büyük üçüncü demir yolu ağına sahip ülkesi.

2016’da Uttar Pradeş eyaletinde bir tren raydan çıkmış, o kazada 127 kişi hayatını kaybetmişti.