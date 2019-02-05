- Fransa’Da Sarı Yelekliler 12. Kez Sokaklarda
- 2019 Bütçesi’Ndeki Bazı Ödeneklerde Tasarrufa Gidiliyor
- Aydın Denktaş Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
- Masa Tenisinde Büyükler Ligi Başladı
- Dr. Burhan Nalbantoğlu 39’Uncu Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor
- Engelliler Galibiyetle Başladı (80-71)
- Avustralya’Yı Muson Yağmurları Vurdu
- İsveç’Te “Sarı Yelekliler” Sokağa Çıktı
- Erdoğan, Serdar Denktaş’I Arayarak Taziyelerini İletti
- Hindistan’da Tren Kazası: 7 Kişi Öldü
- Brezilya’Da Barajın Çökmesi Sonucu Ölü Sayısı Artıyor
- Kazanan Ydü Ve Ukü
- Aydın Ve Savaşkan Madalyayı Taktı
- Avustralya’Da Brisbane Havalimanı’Nı Boşaltıldı
- Viyana’Da Gövde Gösterisi Yaptık
- Motosikletle Araba Çarpıştı, Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
- Cumhurbaşkanı Akıncı Bugün Yeniden Lute İle Biraya Gelecek
- Gürkut: Tedavi Etmekten Daha Güzeli Kanseri Önlemek
- Akyerli İçin Oynayacaklar
- Lefkoşa’da Kerpiç Ev Çöktü
- Akıncı İle Lute Yarın Yeniden Biraraya Geliyor
- İran’Da Silahlı Saldırı
- Denktaş Ailesi, Aydın Denktaş’In Ölümüyle İlgili Açıklama Yaptı
- Müteahhitler Birliği’nden Çalışma Bakanı’Na Eleştiri Geldi
- Brezilya’Da Barajın Çökmesi Sonucu Ölenlerin Sayısı 110’A Çıktı
- Abd Soğuk Havaya Teslim
- Çaluda, Aydın Denktaş’In Vefatı Dolayısı İle Mesaj Yayımladı
- Trump, Inf Anlaşması’ndan Çekilme Konusunda Rusya’yı Suçladı
- Nijerya’Da “Lassa Sıtması” Alarmı: 42 Ölü
- Mdp Taziye Mesajı Yayımladı
- Özersay: Aydın Denktaş, Muhtemelen Hiç Birimizin Bilemeyeceği Sıkıntılar Çekmişti
- Özçınar Mesaj Yayımladı
- Abd Mahkemesi, Esad Rejimine 302 Milyon Dolar Ceza Kesti
- Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği Başkanlığına Heran Çiftçi Seçildi
- Tdp Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın Oldu
- Girne’Deki Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
- Akyerli İçin Oynayacaklar
- Aydın Ve Savaşkan Madalyayı Taktı
- Engelliler Galibiyetle Başladı (80-71)
- Kazanan Ydü Ve Ukü
- Masa Tenisinde Büyükler Ligi Başladı
- Avustralya’Da Brisbane Havalimanı’Nı Boşaltıldı
- Brezilya’Da Barajın Çökmesi Sonucu Ölü Sayısı Artıyor
- Fransa’Da Sarı Yelekliler 12. Kez Sokaklarda
- İsveç’Te “Sarı Yelekliler” Sokağa Çıktı
- Avustralya’Yı Muson Yağmurları Vurdu
- Hindistan’da Tren Kazası: 7 Kişi Öldü
- Erdoğan, Serdar Denktaş’I Arayarak Taziyelerini İletti
- Viyana’Da Gövde Gösterisi Yaptık
- Dr. Burhan Nalbantoğlu 39’Uncu Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor
- Gürkut: Tedavi Etmekten Daha Güzeli Kanseri Önlemek
- Cumhurbaşkanı Akıncı Bugün Yeniden Lute İle Biraya Gelecek
- Aydın Denktaş Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
- 2019 Bütçesi’Ndeki Bazı Ödeneklerde Tasarrufa Gidiliyor
- Lefkoşa’da Kerpiç Ev Çöktü
- Motosikletle Araba Çarpıştı, Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
İsveç’Te “Sarı Yelekliler” Sokağa Çıktı
İsveç’in başkent Stockholm’de bir grup “sarı yelekli” ekonomik eşitsizlikleri protesto etti.
Yaklaşık 200 kişilik grup, ekonomik eşitsizliğin artması ve devlet şirketlerinin özelleştirilmesi nedeniyle siyasileri hedef alan sloganlar attı.
Grup adına konuşan Ship to Gazze Derneği üyesi ve aktivist Dror Feiler, “İsveç’in en zengin üç kişisi, ülke nüfusunun yarısının sahip olduğu ekonomiyi yönetiyor. Stockholm’e yeni yapılan hastanede yolsuzluklar var. Refahımızı sağlayan kaynaklar çok uluslu şirketlere satılıyor.” dedi.
Feiler, ”Stockholm kenti üst sınıf insanlar ve finans kurumlarının para rezervi haline sokuldu. Varoşlara hapsedilen insanlar sömürülüyor, haksızlığa uğruyor ve politikacıların yaptığı yolsuzluklarının faturasını göğüslüyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Sarı yeleklilerin kahramanlığının Fransa’nın ötesinde Avrupa’dan tüm dünyaya yayılacağını vurgulayan Feiler, “Avrupa Birliği , IMF ve Dünya Bankası bürokratları ve zenginlerinin halkın gücünü hissetme zamanı geldi, sesini duyma zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.
Polisin geniş önlemler aldığı gösteri olaysız sona erdi.
- Viyana’Da Gövde Gösterisi Yaptık
- Bugün Ercan Havalimanı’na İlk Uçağın İnişinin Yıldönümü
- Güney’Den Domuz Etine Ön İzinle İthalat İzni Verilebilecek
- Devlet Hastanesi’Nin Eski Başhekimlerinden Dr. Öztekiner Hayatını Kaybetti
- Tarımsal Araştırma Enstitüsü İle Laü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalanacak
- Yarın Yeniden Yağış Var!
- Başsavcılık’Tan Açıklama: Dosyaların İncelenmesi Tamamlandı
- Kayım: Yemek Konusunda Çok Hassasız
- » 2019 Bütçesi’Ndeki Bazı Ödeneklerde Tasarrufa Gidiliyor
- » Masa Tenisinde Büyükler Ligi Başladı
- » Aydın Denktaş Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
- » Fransa’Da Sarı Yelekliler 12. Kez Sokaklarda
- » Devlet Hastanesi’Nin Eski Başhekimlerinden Dr. Öztekiner Hayatını Kaybetti
- » Dr. Burhan Nalbantoğlu 39’Uncu Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor
- » Brezilya’da Maden Atık Barajı Çöktü
- » Engelliler Galibiyetle Başladı (80-71)
- » Dome Hotel Belgeseli Bu Akşam Basın-Sen Lokalinde Gösterilecek
- » Avustralya’Yı Muson Yağmurları Vurdu
- » Değirmenlik İlkokulu’Nda “Şubat Tatili’Ne Merhaba” Etkinliği
- » İsveç’Te “Sarı Yelekliler” Sokağa Çıktı
- » Özyiğit:kültür Ve Sanata Katkı Koymaya Devam Edeceğiz
- » Ülkede H1N1 Vakası Sadece 2 Tane Görüldü. Domuz Gribinden Hayatını Kaybeden Vaka Yok!
- » Venezuela’Daki Olaylarda 268 Kişi Gözaltına Alındı
- » Erdoğan, Serdar Denktaş’I Arayarak Taziyelerini İletti
- » Şampiyon Orakçıoğlu
- » Trump, Inf Anlaşması’ndan Çekilme Konusunda Rusya’yı Suçladı
- » Endonezya’Da Sel Ve Heyelan: Ölü Sayısı 68
- » Conıfa Avrupa Kupası 2019’Da Kktc Yok
- » Güney’Den Domuz Etine Ön İzinle İthalat İzni Verilebilecek
- » Bugün Ve Yarın Yağmur Yağması Bekleniyor
- » Mdp Taziye Mesajı Yayımladı
- » Nijerya’Da “Lassa Sıtması” Alarmı: 42 Ölü
- » Teniste Erteleme Maçları Oynandı
- » Venezuela’da Döviz Alışverişi İçin Özel Platform Kuruldu
- » Özersay: Aydın Denktaş, Muhtemelen Hiç Birimizin Bilemeyeceği Sıkıntılar Çekmişti
- » “Hastane Afet Ve Acil Durumları Planları Uygulayıcı Eğitimi” Başladı
- » Başarılı Olanlar Ödüllendirildi
- » Çaluda, Aydın Denktaş’In Vefatı Dolayısı İle Mesaj Yayımladı
- » İran’Da Silahlı Saldırı
- » Özçınar Mesaj Yayımladı
- » Ab Ülkelerinin Tamamında Babalık İzni En Az 10 Gün Olacak
- » Abd’De Federal Hükümet16 Şubat’A Kadar Açılacak
- » Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Bugün Toplanıyor
- » Yükseliş Farklı Kazandı (34-9)
- » Fransa’Da Sarı Yelekliler 12. Kez Sokaklarda
- » 2019 Bütçesi’Ndeki Bazı Ödeneklerde Tasarrufa Gidiliyor
- » Aydın Denktaş Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
- » Masa Tenisinde Büyükler Ligi Başladı
- » Dr. Burhan Nalbantoğlu 39’Uncu Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor
- » Engelliler Galibiyetle Başladı (80-71)
- » Avustralya’Yı Muson Yağmurları Vurdu
- » İsveç’Te “Sarı Yelekliler” Sokağa Çıktı
- » Erdoğan, Serdar Denktaş’I Arayarak Taziyelerini İletti
- » Hindistan’da Tren Kazası: 7 Kişi Öldü
- » Brezilya’Da Barajın Çökmesi Sonucu Ölü Sayısı Artıyor
- » Kazanan Ydü Ve Ukü
- » Aydın Ve Savaşkan Madalyayı Taktı
- » Avustralya’Da Brisbane Havalimanı’Nı Boşaltıldı
- » Viyana’Da Gövde Gösterisi Yaptık
- » Motosikletle Araba Çarpıştı, Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
- » Cumhurbaşkanı Akıncı Bugün Yeniden Lute İle Biraya Gelecek
- » Gürkut: Tedavi Etmekten Daha Güzeli Kanseri Önlemek
- » Akyerli İçin Oynayacaklar
- » Lefkoşa’da Kerpiç Ev Çöktü
- » Akıncı İle Lute Yarın Yeniden Biraraya Geliyor
- » İran’Da Silahlı Saldırı
- » Denktaş Ailesi, Aydın Denktaş’In Ölümüyle İlgili Açıklama Yaptı
- » Müteahhitler Birliği’nden Çalışma Bakanı’Na Eleştiri Geldi
- » Brezilya’Da Barajın Çökmesi Sonucu Ölenlerin Sayısı 110’A Çıktı
- » Abd Soğuk Havaya Teslim
- » Çaluda, Aydın Denktaş’In Vefatı Dolayısı İle Mesaj Yayımladı
- » Trump, Inf Anlaşması’ndan Çekilme Konusunda Rusya’yı Suçladı
- » Nijerya’Da “Lassa Sıtması” Alarmı: 42 Ölü
- » Mdp Taziye Mesajı Yayımladı
- » Özersay: Aydın Denktaş, Muhtemelen Hiç Birimizin Bilemeyeceği Sıkıntılar Çekmişti
- » Özçınar Mesaj Yayımladı
- » Abd Mahkemesi, Esad Rejimine 302 Milyon Dolar Ceza Kesti
- » Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği Başkanlığına Heran Çiftçi Seçildi
- » Tdp Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın Oldu
- » Girne’Deki Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans