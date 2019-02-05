Avustralya’Da Brisbane Havalimanı’Nı Boşaltıldı

Avustralya'da polis ekipleri 'Acil bir durum' gerekçesiyle uluslararası Brisbane Havalimanı'nı boşalttığını duyurdu. Avustralya'da yayın yapan 9news medya kuruluşu, havalimanında bıçaklı bir kişinin olduğunu ve bu