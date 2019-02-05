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Masa Tenisinde Büyükler Ligi Başladı
04 Şubat 2019 Pazartesi Saat 08:59

Masa Tenisinde Büyükler Ligi Başladı

Masa Tenisinde, Büyükler Ligi 2 Şubat cumartesi sabahı 10.00’da federasyon salonunda oynanan ilk hafta müsabakalarıyla başladı. Oldukça çekişmeli geçen maçların ardından alınan sonuçlar şöyle; Büyük Erkekler Ligi          

Masa Tenisinde, Büyükler Ligi 2 Şubat cumartesi sabahı 10.00’da federasyon salonunda oynanan ilk hafta müsabakalarıyla başladı.

Oldukça çekişmeli geçen maçların ardından alınan sonuçlar şöyle;

Büyük Erkekler Ligi                      

Girne Amerikan Üniversitesi            4-0      Sütlüce

Lefke Avrupa Üniversitesi    4-0      KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Dumlupınar                            0-4      Anka Spor Derneği

Akdeniz Spor Birliği             4-0      Gençlik Gücü

Girne Amerikan Üniversitesi            4-0      KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Lefke Avrupa Üniversitesi    4-3      Anka Spor Derneği

Dumlupınar                            4-0      Gençlik Gücü

Akdeniz Spor Birliği             4-0      Sütlüce

Büyük Kadınlar Ligi

Yakın Doğu Üniversitesi       –          BAY

Girne Amerikan Üniversitesi            2-4      KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Anka Spor Derneği                4-2      Dumlupınar

Yakın Doğu Üniversitesi       2-4      KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Girne Amerikan Üniversitesi            4-0      Dumlupınar

Anka Spor Derneği    –          BAY

 

 

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