Ülkemizin başarılı tiyatro sanatçılarından Şenay Aktuğ, hayatını kaybetti. Tiyatro camiasının sevilen isimlerinden Şenay Aktuğ’un cenazesi bugün Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak öğlen namazının ardından defnedilecek.

Aktuğ’un hayatını kaybetmesi sanat camiası ve sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı. Kaynak: Tiyatrocu Şenay Aktuğ hayatını kaybetti!