Bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Kıb-Tek bugün, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi ve Y. Boğaziçi köyünün bir bölümünün elektrik enerjisinin 4 saat kesik olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi ve Y. Boğaziçi köyünün bir bölümünün elektrik enerjisinin kesik olacağı belirtildi.

Girne bölgesinde de, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Özyalçın Patelena Sitesi ve Carington Apartmanın elektrik enerjisi, 4 saat kesik olacak.

Kesinti 09:00 ile 13:00 saatleri arasında yapılacak.Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Kalkanlı bölgesinde Ful sokak, Manolya Sokak, Hanımeli Sokak, Orkide Sokak, Nergis Sokak, Çiçek Sokak, Laden Sokak ve Gürgen Sokak’ta da elektrik enerjisi 7 saat kesik olacak.

Kesinti sabah 09:00 ile 16:00 saatleri uygulanacak.