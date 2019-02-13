Thy’den Önemli Uyarı: O Ülkeye Seferler İptal

Belçika'da yapılan ulusal grev nedeniyle Brüksel'e yapılacak uçak seferlerini Türk Hava Yolları iptal etti. Belçika'daki genel grev havacılık sektöründe sefer iptallerine neden oldu. Bu nedenle Türk Hava Yolları, Brüksel'