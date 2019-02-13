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Netanyahu’dan Suriye’ye Saldırı İtirafı
13 Şubat 2019 Çarşamba Saat 10:01

Netanyahu’dan Suriye’ye Saldırı İtirafı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilindeki bazı bölgelerin tank atışlarıyla vurulmasının arkasında İsrail ordusunun olduğunu doğruladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Suriye'nin güneyindek

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilindeki bazı bölgelerin tank atışlarıyla vurulmasının arkasında İsrail ordusunun olduğunu doğruladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilindeki bazı bölgelerin tank atışlarıyla vurulmasının arkasında İsrail ordusunun olduğunu doğruladı.

Netanyahu, 13-14 Şubat’ta Polonya’da düzenlenecek “Orta Doğu’da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek” başlıklı konferansa katılmak için Varşova’ya hareketinden önce başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Binyamin Netanyahu, Suriye hariç bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerinin “çok iyi” olduğunu söyledi.Varşova’daki konferansın odak noktasının İran olduğunu belirten Netanyahu, konferansın önemini vurguladı.

İsrail’in İran’a karşı attığı adımlara değinen Netanyahu, “Her zaman İran’ı durdurmak için çalışıyoruz. Dün de dahil olmak üzere her gün İran ve onun bölgeye yerleşme girişimlerine karşı çalışmalar yapıyoruz.” ifadesini kullanarak dünkü saldırıların İsrail ordusu tarafından yapıldığını açıklamış oldu.

Suriye’deki yerel kaynaklar dün İsrail tarafından Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinde Beşşar Esed rejimine destek veren Hizbullah noktalarının tank atışlarıyla vurulduğunu duyurmuş, İsrail makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye’nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye’ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail’in olduğunda ısrar etti.

İsrail “sürpriz bir şekilde” bu yıl Suriye’deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarını üstlenmeye başladı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada, 11 Ocak’ta Şam Havalimanı’na yönelik yapılan saldırıların kendilerince düzenlendiğini ifade etmişti.

Uzmanlar, Netanyahu’nun Suriye’deki İran hedeflerine yönelik saldırıları üstlenmesinin arkasında 9 Nisan’da yapılacak erken seçimin yattığı yorumunu yapıyor.

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Netanyahu’dan Suriye’ye Saldırı İtirafı Haberi

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