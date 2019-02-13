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Turkısh Cargo’Nun İlk Kargosu Türk Bayrağı Oldu
13 Şubat 2019 Çarşamba Saat 10:02

Turkısh Cargo’Nun İlk Kargosu Türk Bayrağı Oldu

Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt içi ve yurt dışı hava kargo gönderimini Türk bayrağını Ankara ve KKTC'ye taşıyarak gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları'nın alt markası Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı�

Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’ndan ilk yurt içi ve yurt dışı hava kargo gönderimini Türk bayrağını Ankara ve KKTC’ye taşıyarak gerçekleştirdi.
Türk Hava Yolları’nın alt markası Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’ndan ilk yurt içi ve yurt dışı hava kargo gönderimini gerçekleştirerek tarihi bir ana imza attı. İlk kargoda Türk bayrağı, Ankara ve KKTC’ye taşındı.

Turkish Cargo’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tarihe geçen taşımalarda şanlı bayrağımızı, Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gururla taşıdık. Aynı tarihte ilk ticari taşımalarımızı da gerçekleştirerek yeni evimizdeki operasyonlarımıza başlamış olduk.” denildi.
İlk ticari yurt içi kargonun TK 2124, yurt dışı kargo gönderiminin ise TK 0978 sayılı sefer ile gerçekleştirildiğinin aktarıldığı paylaşımda, Türkiye’nin 6 milyon ton kargo taşıma kapasitesiyle dünyanın lojistik merkezi haline geleceği bildirildi.

Paylaşımda ayrıca, “Küresel hava kargo sektöründeki etkili performansıyla en hızlı büyüyen hava kargo markası olarak; yatırımlarımız ve gelişen filomuzla artan lojistik taleplere yönelik özel ve pratik çözümler üreterek, 2023 yılı hedeflerimize emin adımlarla yürümekteyiz.” ifadelerine yer verildi.

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Turkısh Cargo’Nun İlk Kargosu Türk Bayrağı Oldu Haberi

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