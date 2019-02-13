Çöken Binada Ölenlerin Sayısı 6’Ya Yükseldi

Kartal’da bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri olay yerinde yaralılara ulaşmak için yoğun çalışma sürdürüyor.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak’taki Yeşilyurt Apartmanı’nın dün saat 16.00 sıralarında çökmesinin ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece de devam etti.

İstanbul Valisi Yerlikaya, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Çalışmalarda şu ana kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 13 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

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