Fransa G7 İçin Sınır Kontrollerini Yeniden Uzatacak

Fransa’da 2015’te yaşanan Paris saldırıları sonrası Schengen askıya alınarak uygulamaya koyulan sınır kontrollerinin G7 Zirvesi’ni kapsayacak şekilde uzatılması planlanıyor.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, 2015’te yaşanan Paris saldırıları sonrası Schengen’i askıya alarak uygulamaya koydukları sınır kontrollerini, ağustos ayında Biarritz kentinde düzenlenecek G7 Zirvesi’ni kapsayacak şekilde uzatmayı planladıklarını söyledi.

Castaner, Ulusal Meclis’te yaptığı açıklamada, mayıs ayı itibarıyla sınır kontrollerini ülkenin güneyindeki Biarritz’te 24-26 Ağustos’ta düzenlenecek G7 Zirvesi kapsamında yeniden uzatmak istediklerini belirtti.

Fransa sınır kontrolleri kapsamında, AB üyesi ve Schengen alanında bulunan komşuları arasında normalde serbest geçişin sağlandığı sınırlarında kontroller ve denetimler yapabiliyor.

Fransa, 13 Kasım 2015’teki Paris saldırıları sonrasında OHAL ilan etmiş ve sınırlarını serbest geçişe kapatmıştı. Sınır kontrolleri uygulaması ülkede şimdiye kadar 6 kez uzatıldı. OHAL uygulaması ise terörle mücadele ve kamu düzenini sağlamaya yönelik yasal düzenlemelerin ardından geçen yıl kaldırıldı.

Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç de sınır kontrolleri yapıyor. Bu uygulama, terörle mücadelenin yanında düzensiz göçleri engelleme amacıyla yapılıyor.