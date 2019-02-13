Abd Kongresi Hükümetin Tekrar Kapanmaması İçin Anlaştı

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin ABD hükümetinin ikinci kez kapanmaması için sınır güvenliği konusunda “prensipte” anlaşmaya vardığı açıklandı.

Cumhuriyetçi Senatör Richard Shelby, basına yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler arasında iç ve sınır güvenliği dahil 6 yasa tasarısı üzerinde prensipte anlaşma sağlandığını, her iki partiden iki temsilcinin konuyu görüştüğünü ve hükümetin kapanmaması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Anlaşmaya ilişkin medyaya yansıyan haberlerde ise Demokratların, ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlamak istediği sınır güvenliği için 1,3 milyar dolar vermeyi kabul ettiği fakat sınıra duvar örülmesine karşı çıktığı belirtildi.

Trump’ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi, Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi üzerine ABD federal hükümeti 35 günlüğüne kapanmıştı.