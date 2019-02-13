Çin Ordusunun Savaşa Hazırlık Kabiliyeti Artırılacak

Çin Devlet Başkanı ve Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı Şi Cinping, ordunun savaşa hazırlığa odaklanmasını öngören bir düzenlemeye imza attı.

“Halkın Günlüğü” gazetesinin haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Komünist Partisinin yeni dönemde orduyu güçlendirme hedefleri çerçevesinde, dünyanın en iyi ordusunun inşa edilmesi, ordunun savaş hazırlığına odaklanması, savaşma kabiliyetinin artırılması, disiplin ve denetiminin güçlendirilmesini içeren Çin Halk Kurtuluş Ordusu Askeri Eğitim ve Denetim Düzenlemesini imzaladı.

1 Mart’ta yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında ordunun, yeni durumlar altında askeri eğitim stratejilerini pekiştirmesi, askeri eğitim denetiminin güçlendirmesi, gerçek savaş tatbikatları icra etmesi teşvik edilecek ve savaşa hazırlık kabiliyeti artırılacak.

Düzenleme, türünün ilk örneği olarak değerlendiriliyor. Dünyada savunma bütçesi konusunda ABD’nin ardından ikinci sırada bulunan Çin bu alana ayırdığı bütçelerle dikkati çekiyor.