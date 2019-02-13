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Gözler Bugün Kupada
13 Şubat 2019 Çarşamba Saat 10:03

Gözler Bugün Kupada

Kıbrıs Kupası’nda ikinci tur karşılaşmaları dün başladı ve ilk tur atlayan G.Gücü oldu. Bugün ise 7 karşılaşma var ve şüphesiz gözler ve kulaklar Girne’de T.Ocağı-Yenicami ve Lefke’de Lefke-DTB maçlarında olacak. Kıbrıs Kupa

Kıbrıs Kupası’nda ikinci tur karşılaşmaları dün başladı ve ilk tur atlayan G.Gücü oldu. Bugün ise 7 karşılaşma var ve şüphesiz gözler ve kulaklar Girne’de T.Ocağı-Yenicami ve Lefke’de Lefke-DTB maçlarında olacak.

Kıbrıs Kupası’nda ikinci tura yükselecek ekiplerden biri dün G.Gücü olurken, diğer 7 çeyrek finalist bugün belli olacak.

Girne Halk Evi ile Gençlik Gücü arasında dün oynanan ve penaltı atışları sonunda 9-8 G.Gücü’nün kazanarak çeyrek finale kaldığı maç sonrasında diğer tüm maçlar ise bugün oynanacak.

Lefke ile DTB, MTG ile Gençler Birliği, Esentepe ile Binatlı, TOL ile YAK, Cihangir ile Dumlupınar, Ozanköy ile Düzkaya ve Baf Ülkü Yurdu ile Küçük Kaymaklı karşılaşmaları bugün oynanacak.

Tüm karşılaşmalar saat 14.00’da oynanacak ve 90 dakikanın beraberlikle tamamlanması sonucunda uzatmaya gidilecek.

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmaz ise penaltı atışlarına geçilecek. Turu geçen ekipler adını Çeyrek Finale yazdıracak.

 

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