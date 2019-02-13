Finalin Adı Daü-Ukü (34-35)

KKTC Hentbol Federasyonu’nun organize ettiği Derviş Mişon Kupası kadınlar yarı final maçında dün gece rakibini 35-34 mağlup eden DAÜ finale yükseldi. DAÜ finalde UKÜ ile karşı karşıya gelecek.

KKTC Hentbol Federasyonu’nun organize ettiği Derviş Mişon Kupası’nda dün gece tek maç vardı. Büyük kadınlar yarı final maçında YDÜ ile DAÜ takımları karşı karşıya gelirken nefes kesen karşılaşmayı 35-34 kazanan DAÜ finalde UKÜ’nün rakibi oldu.

BU KEZ KAZANAN DAÜ OLDU

KTSYD Kupası’nda da yarı finalde karşılaşan iki takımın maçında kazanan taraf YDÜ olmuş ve finale yükselmişti. Derviş Mişon Kupası’nda bu kez zorlu bir maç sonrası gülen taraf DAÜ oldu. Baştan sona büyük bir çekişme içerisinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı DAÜ’nün 16-14 üstünlüğünde tamamlandı. İkinci yarıda da son ana kadar süren çekişmeden galip çıkan taraf DAÜ oldu ve YDÜ’yü 35-34 mağlup ederek finale adını yazdıran taraf oldu. UKÜ ile DAÜ arasında oynanacak olan final karşılaşması 15 Şubat Cuma akşamı saat 18.00’de UKÜ Arena’da başlayacak.

Derviş Mişon Kupası Kalan Maçlar

13 Şubat 2019, Çarşamba

Büyük Erkekler

18.00 DAÜ-UKÜ

19.45 G.Gücü-YDÜ

15 Şubat 2019, Cuma

18.00 UKÜ-DAÜ

19.45 Erkekler Finali