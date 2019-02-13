Daü Yıldızları Kazanıyor

DAÜ, yıldız kız ve yıldız erkekler voleybol maçlarında çifte sevinç yaşadı.

Geçtiğimiz akşam DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonunda oynanan Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler voleybol yıldız ligi müsabakalarında DAÜ Yıldız Kızları, Erenköy Belediyesi Yıldız Kızlarını 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Daha sonra oynanan Yıldız Erkekler DAÜ, Yeni Erenköy Belediyesi Yıldız Erkekler karşılaşmasını DAÜ Yıldız Erkekleri 3-0 kazanarak liderliğini korudu.