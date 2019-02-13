Kafile Belirlendi

Seyfi Alanya Atmalar Kupası’nda KKTC’yi temsil edecek atletizm kafilesi dün yapılan yarışların ardından belirlendi

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından Seyfi Alanya Atmalar Kupası için düzenlenen eleme yarışları tamamlandı. Elemelerde başarılı olacak olan isimler Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenecek olan kupada KKTC Atletizm Federasyonu kafilesinde yer alarak yarışacak. Eleme yarışları 12 Şubat Salı günü Atatürk Stadyumu’nda yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında Atmalar Kupası’na katılmaya hak kazanacak olan atletler 23-24 Şubat tarihlerinde Mersin’de düzenlenecek olan Seyfi Alanya Atmalar Kupası’nda yarışacak.

Kadınlar Kategorisi

Gülle Atma

1-Nevin Oklu

2- Yaren Etiz

3- Zeray Özgürsoy

4- Ferihan İnce

Cirit Atma

1- Düşra İdizkut

2- Tayla Erülkü

Erkekler kategorisi

Cirit Atma

1- Alp Kardeş

2- Mehmet Erduran