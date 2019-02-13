Davit Warrender Zirvede

Bu yıl Dokuzuncusu gerçekleşen Sırdaş Yatakları’nın sponsorluğunda düzenlenen Sırdaş Yatakları Açık Golf Turnuvası Kazananı 40 puanla Davit Warrender oldu

Bu yıl Dokuzuncusu gerçekleşen Sırdaş Yatakları’nın sponsorluğunda düzenlenen Sırdaş Yatakları Açık Golf Turnuvası Korineum Golf & Beach Resort’ta yapıldı. 36 oyuncunun katıldığı turnuva havanın açık ama ılık olmasının da etkisi ile keyifli bir ortamda gerçekleşti.Turnuva sonrasında Korineum Golf & Beach Resort Lobisinde gerçekleşen ödül törenine, turnuvada yer alan oyuncular, SIRDAŞ direktörü Hasan Kasapoğulları ve davetliler katıldı. Turnuvayı 40 Puan ile Davit Warrender olurken İkinciliği Başer Ali Yeşilçimen 39 Puanla aldı,Üçüncülüğü ise 37 Puanla Geoff Moule kazandı. Gross birincisi ise 31 puanla Mustafa Sedat oldu. Turnuva sonunda Korineum Golf & Beach Resort Lobi’sinde gerçekleşen kokteyl ve ödül töreninde kazananlara ödülleri Korineum yönetimi ve Kulüp Kaptanları, olf Federasyonu başkanı Soner Yetkili ve SIRDAŞ direktörü Hasan Kasapoğulları tarafından takdim edildi.

Ödüllerin SIRDAŞ Markası Ürünlerin Olduğu Turnuvanın Sonuçları ise Şöyle;

Net Sonuçları

Gross Birincisi 31 Puanla Mustafa Sedat oldu

En Uzun Vuruş Bayan: Eileen Brader

Bayrağa En Yakın Vuruş Bayan: Amanda Warrender 4,95 metre

En Uzun Vuruş Erkek :Emrah Şimşek

Bayrağa En Yakın Vuruş Erkek : Emrah Şimşek 6,30 metre

Bayrağa En Yakın 2.Vuruş: Petteri Makela 8,55 metre