Minareliköy Zirveyi Sevdi

Yedi takımın mücadele verdiği ligin dokuzuncu haftasında Minareliköy, Gönyeli Avcılık’ı mağlup ederek hem rakibinden rövanşı aldı, hem de rakibinin yenilgisizliğine son verdi.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dün akşam oynanan maçlarla devam edildi. Yedi takımın mücadele verdiği ligin dokuzuncu haftasının en önemli maçında şampiyonluğun iki güçlü adayı Gönyeli Avcılık Atıcılık ile Minareliköy karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan maçı konuk ekip Minareliköy kazanarak, hem rakibinden rövanşı aldı, hem de rakibinin yenilgisizliğine son verdi. Minareliköy rakibini 9-7 yenerek 24 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Haftayı Cihangir ve LEGEND galip kapatan takımlar oldu.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin dokuzuncu haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Vadili Darts Derneği-Cihangir: 7-9

Gönyeli Av.At.-Minareliköy: 7-9

Güzelyurt Darts B.-LEGEND: 5-11

Beyarmudu Belediyesi

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy 9 8 0 1 100 44 24 56

2.Gönyeli Av.At. 8 6 1 1 81 47 19 34

3.LEGEND 9 5 0 4 76 68 15 8

4.Güzelyurt Darts Birliği 9 5 0 4 77 67 15 10

5.Beyarmudu Belediyesi 8 2 2 4 51 77 8 -26

6.Vadili Darts Derneği 9 1 1 7 45 99 4 -54

7.Cihangir 8 1 0 7 50 78 3 -28