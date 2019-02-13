Kupada İkinci Tur Zamanı

Kıbrıs Kupası’nda ikinci tura yükselen ekipler, kozlarını yarın ve Çarşamba günü oynayacakları karşılaşmalarla paylaşacak. Girne Halk Evi ile Gençlik Gücü karşılaşması yarın Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak, diğer tüm maçlar ise Çarşamba günü oynanacak.

Lefke ile DTB, MTG ile Gençler Birliği, Esentepe ile Binatlı, TOL ile YAK, Cihangir ile Dumlupınar, Ozanköy ile Düzkaya ve Baf Ülkü Yurdu ile Küçük Kaymaklı karşılaşmaları Çarşamba günü oynanacak.

Tüm karşılaşmalar saat 14.00’da oynanacak ve 90 dakikanın beraberlikle tamamlanması sonucunda uzatmaya gidilecek. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmaz ise penaltı atışlarına geçilecek. Turu geçen ekipler adını Çeyrek Finale yazdıracak.

Kupada yarın oynanacak olan Girne Halk Evi- Gençlik Gücü maçının hakemi Emre Öztaşlı olarak atandı.

Program şöyle;

METE ADANIR STADI

STADI

CANBULAT STADI

BARUT STADI

METE ADANIR STADI

BERKALP STADYUMU