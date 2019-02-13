13 Şubat 2019 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Feministival 18-28 Şubat Tarihleri Arasında Gerçekleşecek
13 Şubat 2019 Çarşamba Saat 10:04

Feministival 18-28 Şubat Tarihleri Arasında Gerçekleşecek

Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Feministival 18-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.Kadın temalı filmlerin gösterimi ve söyleşilerin yapılacağı festival programında her yıl olduğu gibi bu yıl

Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Feministival 18-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.Kadın temalı filmlerin gösterimi ve söyleşilerin yapılacağı festival programında her yıl olduğu gibi bu yıl da bir çocuk filmi yer alıyor.

Biletsiz ve ücretsiz gerçekleştirilecek Feministival süresince, Lefkoşa’nın üç farklı yerinde, Güzelyurt, Akdoğan ve Gazimağusa’da gösterimler yapılacak.18 Şubat Pazartesi günü saat 19.00’da Tabipler Birliği Konferans Salonu’nda Sol Anahtarı’nın müzik dinletisiyle başlayacak Feministival’in açılış filmi “9’dan 5’e” olacak.

Feministival programı şöyle:

21 Şubat Perşembe AFSA saat:19.00 Film: 9’dan 5’e.

22 Şubat Cuma GÖÇ-TAŞ Kültür Derneği Lokali saat: 19.00 Film: Emma Goldman Belgeseli.

23 Şubat Cumartesi Baraka Kültür Merkezi saat: 14.00 Film: Ralph ve İnternet.

25 Şubat Pazartesi KTOEÖS Konferans Salonu saat: 19.00 Film: Fetine’yi Ararken. Belgesel üzerine söyleşi.

26 Şubat Salı GÜKAD saat:19.00 Film: 9’dan 5’e.

28 Şubat Perşembe MAKAMER iş birliğiyle MGA Sakarya saat:19.30 Film: Ölümcül Moda.

Bu haber toplam 121 defa okunmuştur
Feministival 18-28 Şubat Tarihleri Arasında Gerçekleşecek Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Feministival 18-28 Şubat Tarihleri Arasında Gerçekleşecek
Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Feministival 18-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.Kadın temalı filmlerin gösterimi ve söyleşilerin yapılacağı festival programında her yıl olduğu gibi bu yıl ...
14 Azerbaycanlı Ressamın 40 Eserinin Yer Aldığı Sergi Yarın Açılıyor
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.14 Azerbaycanlı ressamın müze için hazırladığı 40 eserin yer alacağı serginin açılışının, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ağaoğlu’nun kat...
Lbo Çocuk Korosu’Na İkinci Dönem Kayıtları Başladı
Başarılı konserlere imza atan Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk Korosu bu yılda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Lefkoşa Belediye Orkestrası bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Korosu’na ikinci dönem kayıtlar...
Tamer Levent, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’Na Konuk Olacak
Girne Belediyesi’nin, kış –ilkbahar kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde bu akşam saat 20:00’de, oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’na konuk olacak. Girne Be...
Kıbrıslı Akademisyen Şener, İlkçağ Felsefesini Anlattı
Ankara’da “Sanatın Öyküsü – Rönesans ve Sonrasında Batı Sanatı’na Bakış” eğitimi başladı. 6 hafta sürecek program Kıbrıslı akademisyen Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi Müdür Yardımcısı Dr. Dilek Karaaziz Şener eğitme...
Cso’dan Kış Konserleri
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) tarafından YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkez’inde sahnelenen Kış Konserleri’ni dinledi. Şef Murat Menket ve Solist Klarnet...
İzle-Tartış’Ta “Yerdeki Yıldızlar-Her Çocuk Özeldir” Cumartesi Gösterilecek
Baraka’nın kesintisiz devam eden İzle-Tartış etkinliği, Şubat ayı gösterimini özel çocukların yaşantılarına ayırıyor. Baraka açıklamasına göre, Yerdeki Yıldızlar- Her Çocuk Özeldir filmi Cumartesi akşamı 19:00’da Baraka Kült...
Ked:ürettikleriyle Her Zaman Anılacak Bir Şair
Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED), Pembe Marmara’nın ürettikleriyle her zaman anılacak şairlerden olduğunu kaydetti. Pembe Marmara’nın ölümünün 35’inci yıldönümü dolayısıyla, KED Asbaşkanı Serkan Soyalan tarafından yayımlanan mesa...
Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği Başlıyor!
Girne Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla Yarı Yıl Şenliği düzenliyor. Eğitici ve eğlenceli etkinlikler, tüm çocuklar için ücretsiz gerçekleştirilecek. Girne Belediyesi, okulla...
“y2.200K” Adlı Fütürist Öykü Kitabı Tanıtılıyor
Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Dimis Michaelides’in İngilizce dilinde yayımladığı “Y2.200K” adlı bilim kurgusal, savaş karşıtı fütürist öykü kitabını bugün tanıtıyor. Kitap, Dayanışma Evi’nde bugün saat 18.00’de okuyucuyla...
Özyiğit:kültür Ve Sanata Katkı Koymaya Devam Edeceğiz
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit,sanata ve sanatçıya destek olmaya, sanatın özgürce gelişebileceği ortamları yaratmak adına çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Kültür Dairesi’nin katkılarıyla düzenlene...
Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti
Yoğun bakımda tedavisi devam eden tiyatro ve sinema sanatçısı 74 yaşındaki Ayşen Gruda yaşamını yitirdi. Usta sanatçı Ayşen Gruda tedavi gördüğü Kağıthane Derindere Hastanesi'nden hayata veda etti. Türk Sineması ve Tiyatrosu...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans