Lbo Çocuk Korosu’Na İkinci Dönem Kayıtları Başladı

Başarılı konserlere imza atan Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu bu yılda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Lefkoşa Belediye Orkestrası bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Korosu’na ikinci dönem kayıtları başladı..

Şefliğini Hare Yakula’nın, yardımcı şefliğini Müge Görgül’ün ve piyano eşliklerini Ercüment Şeker’in yaptığı koroya 3-15 yaş arasındaki çocuk ve gençler 28 Şubat Perşembe gününe kadar kayıt yaptırabilecek.

Kayıt işlemleri ile ilgili daha detaylı bilgi 0533 877 1573 – 0533 867 4637 numaralı telefonlardan alınabilir. Koro çalışmaları Cumartesi günleri saat 11.30-13.30 arasında , Göçmenköy LTB Sanat Parkı’nda gerçekleştirilecek.