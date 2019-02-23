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Başbakan Tufan Erhürman Yenierenköy’de
22 Şubat 2019 Cuma Saat 09:44

Başbakan Tufan Erhürman Yenierenköy’de

Bu akşam Yenierenköy Halk Buluşması toplantısında yurttaşlarla biraraya gelen Başbakan Tufan Erhürman hükümet icraatları ile ilgili bilgi verdi ve soruları cevapladı. Başbakan Erhürman'a Yeniereköy'de Tarım ve Doğal Kaynaklar

Bu akşam Yenierenköy Halk Buluşması toplantısında yurttaşlarla biraraya gelen Başbakan Tufan Erhürman hükümet icraatları ile ilgili bilgi verdi ve soruları cevapladı.

Başbakan Erhürman’a Yeniereköy’de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Sağlık Bakanı Filiz Besim , milletvekilleri ve bürokratlar eşlik etti.

Yenierenköy Halk Buluşması toplantısına Yerierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de katıldı.

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Başbakan Tufan Erhürman Yenierenköy’de Haberi

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Başbakan Tufan Erhürman Yenierenköy’de
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