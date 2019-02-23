Başbakan Tufan Erhürman Yenierenköy’de

Bu akşam Yenierenköy Halk Buluşması toplantısında yurttaşlarla biraraya gelen Başbakan Tufan Erhürman hükümet icraatları ile ilgili bilgi verdi ve soruları cevapladı.

Başbakan Erhürman’a Yeniereköy’de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Sağlık Bakanı Filiz Besim , milletvekilleri ve bürokratlar eşlik etti.

Yenierenköy Halk Buluşması toplantısına Yerierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de katıldı.