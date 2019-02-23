Aksoy: Ap’Nin 2018 Türkiye Raporu Taslağı Kabul Edilemez

Avrupa Parlamentosu AP Dış İlişkiler Komitesi’nin raporuna ilk tepki Dışişleri Bakanlığından geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,hukuki bağlayıcılığı olmayan, tavsiye kararı niteliğindeki taslak raporda, katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunulmasını kabul edilemez olarak niteledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bir soruya karşılık taslak raporu yazılı açıklamayla değerlendirdi.

Hukuki bağlayıcılığı olmayan, tavsiye kararı niteliğindeki taslak raporda, katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunulmasını kabul edilemez olduğunu vurgulayan Aksoy, “Raporda yer alan asılsız iddialar ise, AP’nin ülkemize karşı taraflı ve önyargılı tutumunun yeni bir göstergesidir” dedi.

Taslak rapora ve tutarsız yaklaşımlarla verildiği anlaşılan değişiklik önergeleriyla ilgili gerekli girişimlerin yapıldığını vurgulayan Aksoy, AP üyelerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte yaşanan gelişmeleri ve mevcut reform sürecimizi anlatmakta olduğuklarını kaydetti.

Aksoy, “Buna rağmen, ülkemiz karşıtı çevrelerden beslenerek ortaya atılan mesnetsiz iddiaların taslak raporda yer almaya devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Gerekli düzeltmelerin yapılarak mart ayındaki AP Genel Kurulunda onaylanacak nihai raporun daha gerçekçi, tarafsız ve teşvik edici olmasını bekliyoruz. Ancak böyle bir rapor ülkemizce dikkate alınacaktır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Türkiye’nin, AB’ye katılım sürecinde ve bu yolda reform çalışmalarını sürdürme konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, “Bunu, en yüksek standartları hak eden halkımız için istiyoruz. Türkiye’nin katılım müzakerelerinin askıya alınmasına değil, katılım sürecinin önünün açılmasına ihtiyaç vardır.” değerlendirmesinde bulundu.

AA