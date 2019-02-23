Denktaş, Din Görevlileri Derneği Heyetini Kabul Etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Gökhan İnik başkanlığında KKTC Din Görevlileri Derneği heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanlığı’nda bugün gerçekleştirilen görüşmede, Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, sıkıntı ve taleplerini dile getirdi.

Yasalarının geçtiğini hatırlatan İnik ancak üyelerin sıkıntılarının geçmediğini, yaklaşık 6 ay önce açılan münhallere rağmen alımın yapılmadığını bu noktada sınava girenlerin mağdur olduğunu söyledi. “Sınava giren arkadaşlarımız görevlendirilmeyi bekliyor” dedi.

Din Görevlileri Derneği heyeti ayrıca Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a annesi Aydın Denktaş’ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.