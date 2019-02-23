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Erdoğan İle Trump Telefonda Görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin her iki ülkeden ayrı ayrı açıklamalar yapıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynakları; Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili meseleler ve Suriye’de yaşanan son gelişmelerin ele alındığını, siyasi sürecin desteklenmesinin öneminin vurgulandığını ve terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altının çizildiğini duyurdu.
Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin stratejik ortağıyla yakın ilişkilerini sürdürme arzusunu da yeniden teyit etti.
İki lider, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması hususunda mutabık kaldı.
Erdoğan ve Trump, ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda da mutabık kaldı.
Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada da, “İki başkan, potansiyel bir güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin koordinasyonun devamı konusunda mutabık kaldı” ifadesine yer verildi.
aa.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans