2019’da 3000 Ağaç Fidanın Dikilmesi Hedefleniyor

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına, birçok kurumun ve uzmanın katılımı ve iş birlikleriyle çözümler aramak amacıyla yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında, 2019 yılı ağaçlandırma sezonunda, ülke genelinde 3000 ağaç fidanın dikilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sene olduğu gibi, 2019 yılında da ağaçlandırma çalışmaları, Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi ülke genelinde faaliyet gösteren belediyeler, STÖ’ler ve eğitim kurumları işbirliğinde yürütülecek.

Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında, 2019 yılı ağaçlandırma sezonu bugün saat 10.00’da Fazıl Plümer Anaokulu’nda başlıyor.