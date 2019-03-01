“Beşparmaklar Tiyatro Festivali” Bugün Başlıyor

Çatalköy Belediyesi’nin bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği ve bu yıl ilk kez uluslararası boyutta yapılacak “Beşparmaklar Tiyatro Festivali” bugün başlıyor. “Artık yüzü gülmeli, çünkü başka dünya yok!” sloganıyla gerçekleşe