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01 Mart 2019 Cuma Saat 12:17
Girne Çarşısı’Nda Yayalaştırma
Girne Belediyesi’nin 7 Şubat’ta aldığı meclis kararı doğrultusunda Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı, bugünden itibaren, Cuma ile Pazartesi günleri arasında 1 ay süreyle deneme amaçlı araç trafiğine kapatılacak. Girne Belediyesi’
Girne Belediyesi’nin 7 Şubat’ta aldığı meclis kararı doğrultusunda Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı, bugünden itibaren, Cuma ile Pazartesi günleri arasında 1 ay süreyle deneme amaçlı araç trafiğine kapatılacak.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Girne Kent Merkezini Yayalaştırma Projesi” kapsamında, 1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Ziya Rızkı Caddesi’nin, Girne Ramadan Cemil Meydanı’nın başladığı nokta ile Atatürk Anıtına giden dörtyol arasındaki güzergahta, Cuma 16:30 – Pazartesi 06:00 saatleri arasında acil durumlar dışında araç trafiğine izin verilmeyecek. Bölgedeki işletmelere servis verecek araçlara ise Cumartesi ve Pazar günleri 06:00 – 10:00 arasında izin verilecek.
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