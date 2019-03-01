Girne Çarşısı’Nda Yayalaştırma

Girne Belediyesi’nin 7 Şubat’ta aldığı meclis kararı doğrultusunda Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı, bugünden itibaren, Cuma ile Pazartesi günleri arasında 1 ay süreyle deneme amaçlı araç trafiğine kapatılacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Girne Kent Merkezini Yayalaştırma Projesi” kapsamında, 1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Ziya Rızkı Caddesi’nin, Girne Ramadan Cemil Meydanı’nın başladığı nokta ile Atatürk Anıtına giden dörtyol arasındaki güzergahta, Cuma 16:30 – Pazartesi 06:00 saatleri arasında acil durumlar dışında araç trafiğine izin verilmeyecek. Bölgedeki işletmelere servis verecek araçlara ise Cumartesi ve Pazar günleri 06:00 – 10:00 arasında izin verilecek.