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Endonezya’da 5,6 Büyüklüğünde Deprem
01 Mart 2019 Cuma Saat 12:18

Endonezya’da 5,6 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Batı Sumatra eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Batı Sumatra eyaletine bağlı Pasaman bölgesinin 38 kilometre kuze

Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Batı Sumatra eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu , merkez üssü Batı Sumatra eyaletine bağlı Pasaman bölgesinin 38 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

BMKG’den, depremin, Güney Solok, Padang, Painan ve Mukomuko gibi çeşitli bölgelerde de hissedildiği belirtildi.Depremde ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

“Pasifik Ateş Çemberi” olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’da 26 Aralık 2004’te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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Endonezya’da 5,6 Büyüklüğünde Deprem Haberi

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