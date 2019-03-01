Attila Topaloğlu Anılıyor

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği ve MHK eski başkanlarından merhum Attila Topaloğlu 19. ölüm yıl dönümünde yarın kabri başında saat 10.30’de düzenlenecek törenle anılacak.

Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen, önce hakemlik ardından MHK Başkanlığı yapan daha sonra ise Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanlığı ve Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak bunu hayata geçiren merhum Attila Topaloğlu’nun 19. ölüm yıl dönümünde yarın kabri başında tören düzenlenecek.

Yarın sabah kabri başında yapılacak olan anma törenine Topaloğlu’nun ailesinin yanı sıra spor camiası ve sevenleri de katılacak. Yapılacak konuşmaların ardından tören dua okunmasıyla tamamlanacak. Tören yarın sabah Lefkoşa Kabristanlığında saat 10.30’de yapılacak.