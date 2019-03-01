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Levent Finallere Kalamadı (67-39)
Samsun’daki Türkiye Gençler Basketbol finallerinde mücadele eden Levent Koleji ikinci maçını da kaybederek final şansını yitirdi. Özel Düzce Kültür Anadolu Lisesi ile karşılaşan temsilcimiz karşılaşmayı 67-39 kaybetti
Türkiye Gençler Basketbol finalleri için Samsun’da bulunan temsilcimiz Levent Koleji gruptaki ikinci maçını da kaybederek finallere kalabilme şansını yitirdi. Bugün karşılaştığı Özel Düzce Kültür Anadolu Lisesi karşısında özellikle ilk periyotta kötü bir oyun sergileyen Levent Koleji karşılaşmayı 67-39 kaybetti.
İlk periyodu 27-7, ikinci periyodu da 14-10 geride kapatan Levent koleji devre arasına 41-17 mağlup gitti.
İkinci ve üçüncü periyotlarda rakibiyle başa baş bir mücadele sergileyen takımımız üçüncü periyodu 9-6, son periyodu da 17-16 kaybederek karşılaşmadan da 67-39 mağlup ayrıldı.
Levent Koleji gruptaki son maçını yarın geçen yılın şampiyonu İstanbul Küçükçekmece Özel Florya Anadolu Lisesi ile oynayacak.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans