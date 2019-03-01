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Hentbolda Sıra Süper Kupada
01 Mart 2019 Cuma Saat 12:19

Hentbolda Sıra Süper Kupada

Hentbol Büyükler Ligi’nde Süper Kupa sahiplerini bulacak. KKTC Hentbol Federasyonu DAÜ DİGEM-YDÜ takımları arasındaki Kadınlar Süper Kupa final maçının biletlerini yarın satışa çıkarılıyor. Bilet gelirinin tümü lösemi teşhisi ko

Hentbol Büyükler Ligi’nde Süper Kupa sahiplerini bulacak. KKTC Hentbol Federasyonu DAÜ DİGEM-YDÜ takımları arasındaki Kadınlar Süper Kupa final maçının biletlerini yarın satışa çıkarılıyor. Bilet gelirinin tümü lösemi teşhisi konan Yenicami Akademi sporcusu Demir Müezzinler’in tedavisi için bağışlanacak

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Büyükler Ligi’nin başlamasına az bir süre kala Süper Kupa sahiplerini buluyor.

Erkeklerde 5 Mart Salı, kadınlarda da 7 Mart Perşembe günü oynanacak olan Süper Kupa maçları için geri sayım başladı. Süper Kupa karşılaşmaları iki farklı tarihin dışında iki farklı salonda oynanacak.

 

DAÜ-UKÜ

5 Mart Salı günü DAÜ ile UKÜ Süper Kupa için saat 18.00’de UKÜ Arena’da karşı karşıya gelecekler. Geçtiğimiz yıl DAÜ bu kupayı müzesine götürürken bu yıl da kupayı kazanmayı hedefliyor. UKÜ ise bu sezen oynadığı KTSYD ve Derviş Mişon Kupası finallerinde Gençlik Gücü’ne uzatmalarda kaybederken sezona Süper Kupa ile başlamak istiyor.

 

DAÜ-YDÜ

Kadınlar Süper Kupa maçı 7 Mart Perşembe günü saat 18.00’de Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Salonu’nda oynanacak. Geçtiğimiz yıl DAÜ’yü mağlup ederek Süper Kupa’yı müzesine götüren YDÜ ayni başarıyı tekrarlamak istiyor. DAÜ ise geçtiğimiz yıl kaybedilen kupayı kazanma amacında.

 

KADINLAR MİNİK DEMİR İÇİN OYNAYACAK

DAÜ ile YDÜ kadınları arasında oynanacak Süper Kupa’nın geliri Yenicami Akademi sporcusu minik Demir Müezzinler’in tedavisi için bağışlanacak.

KKTC Hentbol Federasyonu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu İşbirliğinde gerçekleştirilecek olan Kadınlar Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkarılıyor. DAÜ DİGEM-YDÜ büyük bayan takımları arasında oynanacak olan maçın biletlerinden elde edilecek gelir lösemi teşhisi konan Yenicami Akademi sporcusu Demir Müezzinler’in tedavisi için bağışlanacak.

Minik Demir’in ailesinden ve Kaymakamlık’tan gerekli izni alan Hentbol Federasyonu yönetimi, Kaymakamlık’ın 7 Mart Perşembe günü oynanacak DAÜ DİGEM-YDÜ büyük bayanları Süper Kupa final maçı gelirlerinin bağışlanmasına izin vermesi sonrası biletleri basıma yolladı ve bilet satışına yarın başlayacak.

RA25 Spor Salonu’nda oynanacak Hentbol Kadınlar Süper Kupa final maçının biletleri 10 TL’ye satılacak ve elde edilecek tüm geliri lösemi teşhisi konan Yenicami Akademisi futbolcusu Demir Müezzinler’in tedavisi için belirlenen banka hesaplarına kesintisiz olarak aktarılacak.

Toplam 3 bin adet basılan biletlerin satışına federasyon yetkilileri yarından itibaren başlayacak ve maç günü de salon kapısından satış işlemine devam edilecek.

 

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