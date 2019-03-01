Levent İyi Başlamadı (63-49)

Samsun’da gerçekleşen Türkiye Gençler Basketbol finallerinin ilk maçında Levent Koleji, İstanbul temsilcisi Özel Kuzey Anadolu Lisesi’ne 63-49 kaybetti.

Samsun’da dün başlayan Türkiye Gençler Basketbol finallerindeki temsilcimiz Levent Koleji ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Güçlü rakibi İstanbul temsilcisi Özel Kuzey Anadolu Lisesi karşısında başa baş bir mücadele sergileyen takımımız maçı 63-49 kaybetti. İlk periyot 16-16 eşitlikle sonuçlandı. İkinci periyodu 3 sayı farkla 14-11 önde kapatan Özel Kuzey Anadolu Lisesi ilk devreyi de 30-27 galip tamamladı. Üçüncü periyodu 20-10 dördüncü periyodu da 13-12 kaybeden Levent Koleji karşılaşmadan da 63-49’luk mağlubiyetle ayrıldı ve final oynama şansını son iki maça bıraktı. Levent Koleji gruptaki ikinci maçını bugün saat 15.00’te Özel Düzce Kültür Anadolu Lisesi ile oynayacak.