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Çocukluk Çağı Kanserleri Konulu Seminer Düzenleniyor
01 Mart 2019 Cuma Saat 12:19

Çocukluk Çağı Kanserleri Konulu Seminer Düzenleniyor

Çocukluk Çağı Kanserleri Ayı dolayısıyla, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonuna bağlı Girne Özgürada, Girne Akdeniz, Girne Ada, Lefkoşa Sarayönü, Lefkoşa Başkent, Mağusa Kale Lions Kulüpleri “Çocukluk Çağı Kanserleri” kon

Çocukluk Çağı Kanserleri Ayı dolayısıyla, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonuna bağlı Girne Özgürada, Girne Akdeniz, Girne Ada, Lefkoşa Sarayönü, Lefkoşa Başkent, Mağusa Kale Lions Kulüpleri “Çocukluk Çağı Kanserleri” konulu seminer düzenliyor.

Dr. Kudret Çağlar ve Dr. Gülsen Bozkurt’un konuşmacı olarak katılacağı seminer, yarın saat 18.00’de Kamu-İş Konferans Salonunda yer alacak.

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Çocukluk Çağı Kanserleri Konulu Seminer Düzenleniyor
Çocukluk Çağı Kanserleri Ayı dolayısıyla, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonuna bağlı Girne Özgürada, Girne Akdeniz, Girne Ada, Lefkoşa Sarayönü, Lefkoşa Başkent, Mağusa Kale Lions Kulüpleri “Çocukluk Çağı Kanserleri” kon...
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