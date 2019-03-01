- Aytaç Arman Hayatını Kaybetti
- Kamuda Örgütlü 12 Sendika Başbakanlık Önünde Basın Açıklaması Yapacak
- Kraliçe Elizabeth Filmi Gösterildi
- ‘pakistan’ın Amacı Savaşacak Pozisyona Düşmemek’
- Trump’ın Seyahat Yasağı On Binlerce Vize Başvurusunu Vurdu
- Ödüller 2 Mart’Ta Fotoğraf Söyleşisinde Açıklanıyor
- Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Başladı
- Endonezya’da 5,6 Büyüklüğünde Deprem
- Çocukluk Çağı Kanserleri Konulu Seminer Düzenleniyor
- Siyad En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Hazar Ergüçlü’Nün!
- Türkiye’Nin İkinci Sondaj Gemisi Yalova’Ya Ulaştı
- Demirören Dönemi Sona Erdi
- 300 Bin Uzak Galaksi Keşfedildi
- “Beşparmaklar Tiyatro Festivali” Bugün Başlıyor
- Girne Çarşısı’Nda Yayalaştırma
- Trump-Kim Zirvesinin 2. Günü Başladı
- İstanbul’Da Kktc Merkezli “Taşıyıcı Anne” Operasyonu
- İstanbul Kara Büründü
- Levent Finallere Kalamadı (67-39)
- 9. Geleneksel Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü Ertelendi
- “Şerefine İnsanoğlu” İsimli Oyun Seyircisiyle Buluştu
- Çelik:kktc Ve Tc’Nin Çıkarlarını Korumayan Zihniyete Cevap Verilmeli
- Kişisel Gelişim Seferberliği Eğitim Çalışmaları Devam Ediyor
- Sertoğlu, Büyükelçi Başçeri’Yi Ağırladı
- Tbmm’De Yeni Başkan Şentop
- “Hasta Refakatçi Eğitiminin Önemi”
- Özersay Abu Dhabı’De İit Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı’Nda
- Hentbolda Sıra Süper Kupada
- Esiner, Okları İle Esti
- Beyaz Saray’Dan Erdoğan-Kushner Görüşmesine İlişkin Açıklama
- 9.hisarköy Orkide Festivali Ertelendi
- Levent İyi Başlamadı (63-49)
- 300 Bin Tl Lefkoşa’Da Satılan Bilete İsabet Etti
- Cammu Keşmir’de Savaş Uçağı Düştü
- 2019’da 3000 Ağaç Fidanın Dikilmesi Hedefleniyor
- Attila Topaloğlu Anılıyor
- 300 Bin Uzak Galaksi Keşfedildi
- Kraliçe Elizabeth Filmi Gösterildi
- 9.hisarköy Orkide Festivali Ertelendi
- Siyad En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Hazar Ergüçlü’Nün!
- 9. Geleneksel Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü Ertelendi
- Ödüller 2 Mart’Ta Fotoğraf Söyleşisinde Açıklanıyor
- “Hasta Refakatçi Eğitiminin Önemi”
- Çocukluk Çağı Kanserleri Konulu Seminer Düzenleniyor
- Levent İyi Başlamadı (63-49)
- Sertoğlu, Büyükelçi Başçeri’Yi Ağırladı
- Esiner, Okları İle Esti
- Hentbolda Sıra Süper Kupada
- Levent Finallere Kalamadı (67-39)
- Attila Topaloğlu Anılıyor
- Trump’ın Seyahat Yasağı On Binlerce Vize Başvurusunu Vurdu
- Cammu Keşmir’de Savaş Uçağı Düştü
- Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Başladı
- Endonezya’da 5,6 Büyüklüğünde Deprem
- Trump-Kim Zirvesinin 2. Günü Başladı
- ‘pakistan’ın Amacı Savaşacak Pozisyona Düşmemek’
“Hasta Refakatçi Eğitiminin Önemi”
Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği hasta refakatçisi eğitimlerinin ikincisi dün başladı.Sağlık Bakanlığı’nın, uzun yıllardır ülkede büyük sorun haline gelen ve hastanelerde ihtiyaç duyulan hasta refakatçisi yetiştirilmesi için düzenlenen kursun ilki 25 Ocak’ta tamamlanmış ve katılanlara sertifikaları 16 Şubat’ta düzenlenen törenle verilmişti.
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, dün ikinci grup eğitimler Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassamia Konferans Salonu’nda başladı.Gazimağusa’daki eğitimler ise 4 Mart’ta Gazimağusa Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda saat 09.00’da başlayacak.
Eğitimler 3 hafta sürecek.Kursa katılacaklarda aranan nitelikleri ve aranan belgeler şöyle:
“KKTC vatandaşı olması ; en az ilkokul mezunu olmak ; bu işi yapmasına engel bedenen, fiziksel ve ruhen engeli bulunmamak ; yüz kızartıcı suçu bulunmamak ; 20-55 yaş aralığında bulunmak; refakatçilik yapmak istediğini belirten bir dilekçe.”
Hasta refakatçisi eğitimlerine katılmak isteyenlerin başvurularını Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Arşivi’ne yapması gerekiyor.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği kurslarda hasta refakatçi eğitimi veren Uzman Hemşire Mine Bahçeci, hasta refakatçisi görevinin tanımı, hasta bakıcı ile olan farkları, nasıl bir eğitim sürecinden geçtikleri, bundan sonra hasta refakatçisi eğitimini alarak mesleğe başlamak isteyenlerin hangi kriterlere sahip olmaları gerektiği gibi konularda açıklamalarda bulundu.
Refakatçilerin hasta bakıcıdan farkı konusunda bilgi veren Uzman Hemşire Mine Bahçeci şunları kaydetti:
“Refakatçiler tıbbi anlamda hasta ve engelli bireye destek vermezler. Tam olarak refakatçinin kelime eşdeğer anlamı ‘hasta yakını’dır. Hastanelerde, ev ortamında ya da ihtiyaç duyulduğunda bireysel olarak hastanın yanında kalan ve hastanın beslenme, temizlik, giyinme, tuvalet gibi rutin günlük eylemlerinde yardımcı olan bir nevi ihtiyacı olanı kişiyi koruyucu, destekleyici kişiye refakatçi denir. Örneğin; kendi akrabalarımızdan biri yaşlandığında, kendine yetemediğinde ve bireysel yaptığı işlere yetişmekte zorlandığı dönemde evlatlarının dönüşümlü onun yanında bulunup o yaşlıyı desteklemesi gibi.
Hastabakıcı ise aynen hemşireler, ya da diğer sağlık grubu çalışanları gibi bir kurum, klinik içerisinde genele hizmet verir. Hasta yakını olarak görev yapmazlar. Sürekli tek bir hastaya bakmazlar. Birden çok hastaya bir döngü halinde değişimli kurumsal bakım verirler. Tıbbi tüm işlere de hemşire ile birlikte katılırlar.
Günümüzde ailesinin, engellisinin yanında yakını olarak durabilecek kişilere gerçekten ihtiyaç duyulmuş ki bu refakatçiler yetiştirilmiştir.
Bu nedenlerdir ki uzun bir süredir hastanelerimizde eğitimsiz, çoğunlukla dilimizi bilmeyen, vatandaşımız olmayan, hastanenin düzenini de bozabilen kişiler maddi olarak yüksek meblağlar karşılığında refakatçi hizmeti vermekteydiler.”
Bahçeci’nin açıklamasına göre KKTC Sağlık Bakanlığı’nın TC Sağlık Bakanlığı ile istişareleri sonucunda TC Sağlık Bakanlığı’nın da uyguladığı Refakatçi Eğitim Programı KKTC Sağlık Bakanlığı eğitimci hemşireleri tarafından yeniden düzenlendi.
KKTC Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı ve Ortopedik Özürlüler Derneği tarafından oluşturulan bir proje kapsamında Hasta Refakatçi Programı oluşturuldu. Bahçeci şöyle devam etti:
“Bu proje kapsamında Çalışma Bakanlığı eğitim alanlarına maddi katkı sağlarken, projeye eğitim materyallerini sağladı. Sağlık Bakanlığı ekibi eğitim programını yürüttü ve Ortopedik Özürlüler Derneği de projeye koordinasyon desteği verdi. Refakatçilerimiz henüz bir aylık stajlarını yapmaktadırlar. Ancak staj döneminde dahi hastanelerimizin ve hastalarımızın çok büyük bir eksiğinin giderilmiş olduğunu gördük.
Sağlıkta refakatçi dahi olsa eğitimler bitmez. Gerek refakatçilerimizin, gerekse hasta bakıcılarımızın diğer tüm sağlık çalışanlarında olduğu gibi eğitimleri Sağlık Bakanlığı tarafından devam edecektir.
Süregelen halkı destekleyici eğitimlerin bir proje altında gündeme gelmesi ve hastaneye yatan hastalara yönelik de genişletilmesi, bunca zaman verilen emeklerin boşa gitmediğini ve gerçekten ihtiyacı karşılayabilecek, ihtiyaç duyulan bir girişim olduğunu göstermektedir.”
- Kişisel Gelişim Seferberliği Eğitim Çalışmaları Devam Ediyor
- Girne Çarşısı’Nda Yayalaştırma
- Başbakan Tufan Erhürman Yenierenköy’de
- Nami,basın Odası’Nda Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı
- Atakan, Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş İle Bölgenin Sorunlarını Görüştü
- Gönyeli’Nin Yağmur Suyu Drenaj Sistemi Raporu Baybars’A Sunuldu
- Göletlerde Doluluk Oranı Arttı
- Civelek, Özersay’A Saldırıyı Kınadı
- » Tatar, Turan Ve Yavuz İle Görüştü
- » Özersay: Parti Meclisimiz 10 Gün İçinde Cumhurbaşkanlığı Seçimini Gündemine Alacak
- » Atletizmde Olağan Genel Kurul Günü
- » Benli: 10 Günlük Bir İnşaat Faaliyeti İle Altgeçidi Trafiğe Açacağız
- » Özeren, 7.ayağın Zirvesinde
- » Yunanistan’Da Grip 74 Can Aldı
- » Erdoğan İle Trump Telefonda Görüştü
- » Ubp’Den Bir Heyet Acre Genel Kurul Toplantısına Katılıyor
- » Uluslararası Mağusa Çocuk Ve Gençlik Festivali Başlıyor
- » Denktaş, Sertoğlu Ve Bıçaklı’Yı Kabul Etti
- » Meme Kanserini Tespit Eden Kan Testi
- » Lefkoşa-Girne Anayolundaki Kazalar Korkuttu
- » Türkiye Raporu, 13 Mart’Taki Ap Genel Kurulunda Oylanacak
- » Atletlerimiz Mersin’De Atacak
- » Venezuela Amerikan Örgütünden Tamamen Ayrılacak
- » Ktto’Dan Bir Heyet İstanbul’Da Temaslarda Bulunuyor
- » Irak’Taki İç Gümrük Noktaları Kaldırıldı
- » El-Sen, Bugün Yapacağını Açıkladığı Süresiz Grevi Askıya Aldı
- » Tatar Katimerini’Ye Konuştu
- » Sondaj Gemisi Geliyor
- » Ak Parti’Nin Tbmm Başkan Adayı Belli Oluyor
- » Japonya, Trump’I Nobel’E Aday Gösterdi
- » Trump: Avrupa Ülkeleri Deaş’Lı Teröristleri Yargılasın
- » Gönyeli’Nin Yağmur Suyu Drenaj Sistemi Raporu Baybars’A Sunuldu
- » Meclis’İn Gündeminde 3 Yasa Tasarısı Var!
- » Dünyaca Ünlü Silah Üreticisi Kalaşnikov’dan ‘intihar Eden İha’
- » Bangladeş’te Tarihi Bölgede Yangın
- » Bahar Dönemi Kursları İçin Kayıt İşlemleri Bugün Başlıyor
- » Atakan, Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş İle Bölgenin Sorunlarını Görüştü
- » Akdeniz’de 4 Büyüklüğünde Deprem
- » Denktaş Kupası Yakın Doğu Üniversitesi’nin
- » Konya Merkezli 13 İlde Ve Kktc’De ‘Ankesörlü Telefon’ Operasyonu
- » Göletlerde Doluluk Oranı Arttı
- » Katalan Liderler İçin Dev Gösteri
- » Aksoy: Ap’Nin 2018 Türkiye Raporu Taslağı Kabul Edilemez
- » Voleybolda Finaller Haftası
- » Aytaç Arman Hayatını Kaybetti
- » Kamuda Örgütlü 12 Sendika Başbakanlık Önünde Basın Açıklaması Yapacak
- » Kraliçe Elizabeth Filmi Gösterildi
- » ‘pakistan’ın Amacı Savaşacak Pozisyona Düşmemek’
- » Trump’ın Seyahat Yasağı On Binlerce Vize Başvurusunu Vurdu
- » Ödüller 2 Mart’Ta Fotoğraf Söyleşisinde Açıklanıyor
- » Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Başladı
- » Endonezya’da 5,6 Büyüklüğünde Deprem
- » Çocukluk Çağı Kanserleri Konulu Seminer Düzenleniyor
- » Siyad En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Hazar Ergüçlü’Nün!
- » Türkiye’Nin İkinci Sondaj Gemisi Yalova’Ya Ulaştı
- » Demirören Dönemi Sona Erdi
- » 300 Bin Uzak Galaksi Keşfedildi
- » “Beşparmaklar Tiyatro Festivali” Bugün Başlıyor
- » Girne Çarşısı’Nda Yayalaştırma
- » Trump-Kim Zirvesinin 2. Günü Başladı
- » İstanbul’Da Kktc Merkezli “Taşıyıcı Anne” Operasyonu
- » İstanbul Kara Büründü
- » Levent Finallere Kalamadı (67-39)
- » 9. Geleneksel Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü Ertelendi
- » “Şerefine İnsanoğlu” İsimli Oyun Seyircisiyle Buluştu
- » Çelik:kktc Ve Tc’Nin Çıkarlarını Korumayan Zihniyete Cevap Verilmeli
- » Kişisel Gelişim Seferberliği Eğitim Çalışmaları Devam Ediyor
- » Sertoğlu, Büyükelçi Başçeri’Yi Ağırladı
- » Tbmm’De Yeni Başkan Şentop
- » “Hasta Refakatçi Eğitiminin Önemi”
- » Özersay Abu Dhabı’De İit Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı’Nda
- » Hentbolda Sıra Süper Kupada
- » Esiner, Okları İle Esti
- » Beyaz Saray’Dan Erdoğan-Kushner Görüşmesine İlişkin Açıklama
- » 9.hisarköy Orkide Festivali Ertelendi
- » Levent İyi Başlamadı (63-49)
- » 300 Bin Tl Lefkoşa’Da Satılan Bilete İsabet Etti
- » Cammu Keşmir’de Savaş Uçağı Düştü
- » 2019’da 3000 Ağaç Fidanın Dikilmesi Hedefleniyor
- » Attila Topaloğlu Anılıyor
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans