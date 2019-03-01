9. Geleneksel Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü Ertelendi

9. Geleneksel Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü, 10 Mart’a ertelendi.

Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği, bu yıl 3 Mart Pazar günü yapılması planlanan yürüyüşün hava şartlarının elverişsiz, sağanak ve gökgürültülü olması dolayısıyla bir hafta sonra yapılacağını açıkladı.